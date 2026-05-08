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CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 00:00

CARLOS A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Recordaremos siempre a Bocha, gran abogado y amigo, que durante muchos años nos acompañó en la defensa de los intereses del Sanatorio Del Litoral. Dr. Armando Carlos Romero. c/416

CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 6 de mayo de 2026. Ricardo G. Leconte y familia con particular emoción participan el fallecimiento del amigo “Bocha” y colega de brillante actuación. Acompañan a sus familiares y ruegan por su merecido descanso en paz.

CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 6 de mayo de 2026. Horacio Leconte, su esposa María Luisa Cavaliri, Francisco Leconte y su esposa Gabriela Laphitz; participan su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria.

CARLOS A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/415

CARLOS A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Ma. Lucia Meabe de Alonso, hijos y nietos participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/415

DOCTOR CARLOS MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Graciela Marasco y familia participan, con profundo dolor, su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos con mucho cariño y elevan oraciones en su memoria. c/414

CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 6 de mayo de 2026. Hugo Carlos Sauré (H) y Sra. María Marta Zárate de Sauré (H) y flia y Alfonso Zárate y Sra. Ana María Perrens e hijos Alejandro Anibal Zárate y Pedro Armando Zárate y sus hijos, Juan Francisco, Pedro Armando, Carlos María, Santiago José Zárate Menises, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su esposa, hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria. c/401

CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 6 de mayo de 2026. Mónica Adén de Paterlini, sus hijos Julián y Agustina, Juan y Alejandra y Eugenia participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento.

CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 6 de mayo de 2026. María del Carmen Buasso y sus hijos Carlos y Paz, María y Claudio, Dolores y Guillermo, Celeste y Lucio, y nietos, participan con profunda pena el fallecimiento de un hombre de leyes ejemplar cuya integridad y calidez humana dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el honor de conocerlo. Acompañan a Tatiana, hijos y nietos en este momento de dolor, elevando una oración en su memoria.

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