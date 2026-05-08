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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2026. Sus hijos Malvina y Luis Maggiore, Lucrecia, Alfredo y Lelia Avalos, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, y que sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque del Recuerdo en el día de la fecha.

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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2026. Sus hermanos Enrique y Elvira, sus sobrinos Martin, Cecilia, Carlos y Florencia y sus sobrinos nietos Benjamin, Catalina y Segundo despiden a la querida Malvy con mucho cariño recordándola en su generosidad, alegría y fortaleza que supo trasmitir a quienes compartimos su larga trayectoria de vida.

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“MALVI” LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2026. Con profundo dolor despedimos a una amiga y rogamos una oración por su descanso en paz. Goyo Carlos y Roberto Prieto. c/417

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MALVINA LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07 de mayo de 2026. María del Carmen, Lucrecia, Guadalupe, Cristina y Roberto, con sus hijos, participan con mucha pena el fallecimiento de la querida Malvy, acompañando a Lucrecia, Malvita, Petún y familias, elevando una oración en su memoria.

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MALVINA LOTERO VDA. DE MARTINEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/05/2026. La Promoción 1970 de la Escuela Normal de Maestras "Dr. Juan Pujol"" compañeras de su hija Lucrecia participan el fallecimiento de su mamá acompañándola en tan triste momento. Consuelo y resignación a toda la familia. Que brille para ella la luz eterna.