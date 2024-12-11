†
JUAN CARLOS AVALOS
Q.E.P.D.
Falleció el 10/12/2024. Con mucho pesar acompañamos a la Dra. Avalos Paola, por el fallecimiento de su papá. Q.E.P.D Dirección Ejecutiva, Medica Asistencial, Administrativo Contable y compañeros en gral. del Hospital Materno Neonatal E.T. De Vidal. c/048
†
JUAN CARLOS AVALOS (h)
Q.E.P.D.
Eduardo Mariño y Clarita A. Avalos e hijos participan con profundo dolor de la partida y elevan una plegaria por su eterno descanso de su alma. o/389
†
JUAN CARLOS AVALOS (h)
Q.E.P.D.
Raquel Mariño de Irigoyen y sus hijos Ignacio, Victoria y Martin y sus familias, participan con profundo dolor de la partida y elevan una oración es su eterno descanso. o/389