JUAN CARLOS AVALOS

Q.E.P.D.

Falleció el 10/12/2024. Con mucho pesar acompañamos a la Dra. Avalos Paola, por el fallecimiento de su papá. Q.E.P.D Dirección Ejecutiva, Medica Asistencial, Administrativo Contable y compañeros en gral. del Hospital Materno Neonatal E.T. De Vidal. c/048

JUAN CARLOS AVALOS (h)

Q.E.P.D.

Eduardo Mariño y Clarita A. Avalos e hijos participan con profundo dolor de la partida y elevan una plegaria por su eterno descanso de su alma. o/389

JUAN CARLOS AVALOS (h)

Q.E.P.D.

Raquel Mariño de Irigoyen y sus hijos Ignacio, Victoria y Martin y sus familias, participan con profundo dolor de la partida y elevan una oración es su eterno descanso. o/389