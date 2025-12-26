†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. MARIANA OJEDA Q.E.P.D. Falleció el 25/12/25. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes, Dra. María Juliana Ojeda, elevando una oración por su eterno descanso.

†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. MARIANA OJEDA Q.E.P.D. Falleció el 25/12/25. El Sr. Presidente del Jurado de Enjuiciamiento Dr. Alejandro Alberto Chain junto a los Sres miembros, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento, de la Provincia de Corrientes Dra. María Juliana Ojeda, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. MARIANA OJEDA Q.E.P.D. Falleció el 25/12/25. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes, Dra. María Juliana Ojeda, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Mariángeles Ponce y Juan Carlos Gaillard, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de Juliana, acompañándola en este difícil momento y elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. MARIANA OJEDA Q.E.P.D. Falleció el 25/12/25. La Dirección de Ceremonial y Prensa del Poder Judicial de Corrientes, Fabiana Apesteguia, Mariángeles Ponce, Maira Boyeras y Lucia Alvira, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su compañera de trabajo, Juliana Ojeda, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.