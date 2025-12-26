¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 00:00

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Sus sobrinos Ana María de la Vega y Gustavo Sánchez Mariño, sus hijos María y Cristian Galera, Horacio y nietos Blas y Justo Galera, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. 

NORMA TABERNERO DE DE LA VEGA

Q.E.P.D

Falleció el 21/12/2025. NORMA TABERNERO de de la VEGA Q.E.P.D. Falleció el 21/12/2025. Juan Pablo Alessandrini, Soledad Goitia e hijos participan el fallecimiento de Chochona, y acompañan con sus oraciones a José Benjamín, Teresita e hijos en este difícil momento. 

