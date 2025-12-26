†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Sus sobrinos Ana María de la Vega y Gustavo Sánchez Mariño, sus hijos María y Cristian Galera, Horacio y nietos Blas y Justo Galera, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Juan Pablo Alessandrini, Soledad Goitia e hijos participan el fallecimiento de Chochona, y acompañan con sus oraciones a José Benjamín, Teresita e hijos en este difícil momento.