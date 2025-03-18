¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Fallecimientos

CLAUDIA ALEJANDRA ESQUIVEL

Por El Litoral

Martes, 18 de marzo de 2025 a las 00:00

 

CLAUDIA ALEJANDRA ESQUIVEL

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Tus Amigos de Toda la vida, Daniel (Coco) González, Flavia Elizabeth Giménez y Elisita Arque, participan con profundo dolor y ruegan un descanso eterno para su alma. Te queremos Amiga.

