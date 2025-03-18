†
CLAUDIA ALEJANDRA ESQUIVEL
Q.E.P.D.
Falleció el 16/03/2025. Tus Amigos de Toda la vida, Daniel (Coco) González, Flavia Elizabeth Giménez y Elisita Arque, participan con profundo dolor y ruegan un descanso eterno para su alma. Te queremos Amiga.
Por El Litoral
