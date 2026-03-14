China: el ataque a una escuela transgrede los fundamentos de la moral humana

China condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares, según declaró en las últimas horas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Guo Jiakun. "Los ataques a centros educativos y los daños a niños constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y una transgresión de los principios fundamentales de la moral y la conciencia humanas", sostuvo.

Según la Cancillería china, este es el caso de los mortíferos impactos de misiles en la escuela primaria femenina de la ciudad de Minab que ocurrieron el primer día de la agresión militar de EE.UU. e Israel contra Irán. Por ello, parte de la ayuda que Pekín presta al pueblo iraní se destinará a las familias de las víctimas fatales de ese bombardeo.

Al menos 175 personas fallecieron en el lugar, mayoritariamente niñas. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump declaró este sábado que la culpa de tales impactos es de Teherán porque no tiene "ninguna precisión" a la hora de atacar.

"Creemos que fue Irán", afirmó el mandatario la semana pasada. "Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones", aseguró.

Investigaciones independientes de varios medios señalaron a la Fuerza Aérea de EE.UU. como responsable del ataque, basándose en imágenes satelitales y videos verificados. El bombardeo ocurrió de forma simultánea con ataques contra una base naval cercana del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Guo expresó que China mantiene una profunda preocupación por las tensiones en Oriente Medio e instó a todas las partes a cesar de inmediato las operaciones militares, retomar el diálogo y las negociaciones cuanto antes, evitar que la situación se agrave y prevenir la propagación del conflicto.