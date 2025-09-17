DR. JUAN CARLOS GUIDICE
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/25. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso.
Por El Litoral
