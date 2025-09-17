¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne Felinos calor en Corrientes
Unne Felinos calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

DR. JUAN CARLOS GUIDICE

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 00:00

 

DR. JUAN CARLOS GUIDICE

Q.E.P.D.

Falleció el 16/09/25. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso. 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD