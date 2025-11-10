Hallaron un cuerpo en el río Paraná: investigan si es de un correntino desaparecido

Un cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná, en jurisdicción de Santa Fe, y las autoridades investigan si pertenece a uno de los pescadores correntinos desaparecidos en agosto pasado.

El hallazgo se produjo el sábado 8 de noviembre, cerca de las 19:40, a la altura del kilómetro 1010 del río Paraná, en las inmediaciones de la Isla Guaycurú. Fue el pescador Luis Alberto Olivera quien divisó el cuerpo y alertó al número de emergencias náuticas 106.

Personal de Prefectura Naval Argentina, delegación Goya, intervino de inmediato y trasladó el cuerpo hasta la isla, donde se constató que el hallazgo ocurrió en aguas santafesinas. Por ello, la causa quedó bajo la jurisdicción de la Justicia de Reconquista.

Horas después, un hombre identificado como Ricardo Álvarez se presentó ante las autoridades y manifestó que el cuerpo podría pertenecer a su sobrino, Caleb Benjamín González, un joven de 23 años oriundo de Bella Vista, desaparecido desde el 15 de agosto de 2025 junto a su primo Fernando Ramón Álvarez, cuando ambos salieron a pescar y no regresaron.

Los restos presentaban signos avanzados de descomposición, especialmente en la cabeza y las manos. La vestimenta coincidía parcialmente con la que llevaba González al momento de su desaparición: un buzo blanco con capucha cubierto por otro oscuro, doble pantalón y botas de goma.

El cuerpo fue trasladado cerca de las 03:00 del domingo 9 hacia Puerto Reconquista, donde quedó bajo resguardo de la Policía de Investigaciones (PDI).

La autopsia se realizará en la morgue judicial de Reconquista, posiblemente este lunes 10 de noviembre, bajo las directivas del fiscal Juan Sebastián Marichal, quien busca confirmar la identidad de la víctima.

La desaparición

El 14 de agosto de 2025, Caleb Benjamín González y su primo Fernando Ramón Álvarez salieron a pescar en una embarcación y no regresaron. Horas después, otros pescadores hallaron el bote vacío en la zona de la Isla Baibene, sobre el Paraná, entre los kilómetros 1018 y 1020, sin rastros de los jóvenes.

Desde entonces, la Policía de Corrientes y las fuerzas de seguridad santafesinas realizaron múltiples operativos de búsqueda y rastrillaje, con participación de Prefectura Naval y la Dirección de Seguridad Rural “Los Pumas”, pero sin resultados hasta ahora.

El hallazgo de este cuerpo reaviva la esperanza de la familia de poder obtener respuestas sobre lo ocurrido con los pescadores bellavistenses desaparecidos hace casi tres meses.