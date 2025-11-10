Scaloni se queda sin tres jugadores para el partido contra Angola

Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores de Atlético de Madrid que habían sido citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola, fueron desafectados de la Selección Argentina este lunes debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, que era necesaria para ingresar al país africano.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó a través de sus canales oficiales que la decisión de apartar a los tres futbolistas del Colchonero de la convocatoria es que no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Por esa razón, no serán parte del encuentro de la Albiceleste, que se realizará este viernes a las 13.

Estas ausencias se suman a la de Enzo Fernández, que se había confirmado el fin de semana, aunque el futbolista de Chelsea no podrá estar debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

Estas bajas representan un nuevo inconveniente para el entrenador que ya había tenido que prescindir de los que militan en el fútbol argentino, como Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses para que puedan estar presentes en la última fecha de la fase regular del Clausura.

Aunque no son todas malas noticias para el técnico campeón del mundo porque en las últimas horas sumó a dos defensores: Kevin Mac Allister, quien podría tener su debut con la Mayor, y Lisandro Martínez, quien vuelve tras su lesión ligamentaria, pero solo será parte de los entrenamientos.

El partido frente a Angola será el último de la Selección en el año porque recién volverá a jugar en marzo del 2026, momento en el que se llevará a cabo la Finalissima ante España y previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Como en esta fecha Fifa solo afrontará un amistoso (no se logró cerrar un rival para un segundo partido), el cuerpo técnico usará los entrenamientos, que serán hasta el jueves en Alicante, España, para evaluar a los jugadores.

Después del encuentro ante Angola, la delegación retornará a Europa y continuará con las prácticas hasta el 18 de noviembre, día en el que finaliza la fecha Fifa.

TyC Sports