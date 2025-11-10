El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef: "Hay que conquistar de nuevo"

Wanda Nara y Maxi López volvieron a compartir pantalla, y lo hicieron de la forma más inesperada: entre risas, recetas y recuerdos en MasterChef Celebrity. La conductora del programa sorprendió a todos al protagonizar un intercambio con su expareja, quien debía preparar un plato inspirado en una de las publicaciones más recordadas del Instagram de Wanda.

Lo que comenzó como una consigna culinaria terminó en un divertido ida y vuelta que revivió viejas épocas. El desafío del domingo proponía que los participantes cocinaran recetas basadas en posteos de Wanda, lo que dio lugar a situaciones tan cómicas como tensas. Cuando le tocó el turno a Maxi López, Wanda no dudó en acercarse a su estación para ponerlo a prueba.

“¿De dónde sacaste que a mí me gusta esto, Maxi?”, le preguntó con picardía al verlo cocinar mejillones. Él, sin dudar, le respondió: “Sí, te encanta, olvídate”. La chispa estaba encendida. “¿De dónde es esta receta?”, insistió Wanda. Maxi, con una sonrisa cómplice, replicó: “Y viste que hay que conquistar de nuevo, entonces tengo que reinventarme”.

La conductora, entre risas, lo corrigió: “No hay que conquistar de nuevo. Esa no era la consigna”. En su entrevista individual, el exfutbolista agregó entre carcajadas: “Wanda siempre malinterpreta”. El público y los demás concursantes disfrutaron de la escena, que se viralizó rápidamente en redes.

Más tarde, Wanda probó el plato y lo elogió: “Muy bueno. Podría ser perfectamente un plato de Mar del Plata, de mis comienzos”. Maxi, nostálgico, sumó: “De cuando ibas a La Feliz, a hacer teatro”. Ella cerró con una sonrisa: “Este plato me transporta al pasado”.

El momento mezcló humor, recuerdos y una química evidente entre ambos, que lograron convertir una simple prueba de cocina en una escena televisiva cargada de complicidad. MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más comentados del país: entre cucharas y sabores, también hay lugar para las historias que nunca pierden su encanto.

FUENTE: minutouno.com