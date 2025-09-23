†

Falleció el 22/09/2025. ADELA OBREGÓN DE SALVADOR Q.E.P.D. Falleció el día 22/09/25. La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar del fallecimiento de la madre del Dr. Andrés Salvador, distinguido miembro de número. Confiamos en que el Señor la reciba en su infinito amor y pedimos que en medio de esta tristeza, puedan experimentar el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Descanse en paz.