†

MARIA DEL PILAR JOSEFINA ARQUE CALLABA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Sus primas Tuny Vaccaro Callaba y Liliana Vaccaro Callaba de Rodríguez y su esposo Alberto Eduardo Rodríguez participan con pesar su fallecimiento acaecido el 02/02/2026 y acompañan espiritualmente a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento.

†

MARIA DEL PILAR ARQUE DE ECHAVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/02/2026. Chichita merecido descanso en brazos de Jesús y María siempre estarás con nosotros, Mara y José Odena, sus hijos, José Raúl, Fátima y Pucho, Ana Inés y Francisco y nietos piden oraciones por tu eterno descanso.

†

MARIA DEL PILAR ARQUÉ

Q.E.P.D.

15/07/1943 - 02/02/2026

Las autoridades del Hospital Escuela "Gral. José F. de San Martin", como también personal médico, administrativo y de maestranza participan con profundo pesar por el fallecimiento de la Sra. María Del Pilar Arqué, miembro de la cooperadora del Hospital Escuela "Gral. José F. de San Martin".Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Parque Del Recuerdo.Que brille para ella la luz que no tiene fin.

†

MARIA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVERRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 2 de febrero de 2026. Los miembros de la FAMILIA DE LA MISERICORDIA (Religiosas, Hogar y Escuela en sus tres niveles) acompañan a la querida Hermana Margarita ante el fallecimiento de su hermana; pidiendo al Padre que por los méritos de su vida de mujer de Iglesia y de Familia, la reciba en su seno y de resignación a todos los que han sido depositarios de su generoso afecto.

†

MARIA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 01/02/2026. Rosaana Billordo de Arque, sus hijos Lucas, Andrea, María Jimena y María Eugenia participan con profunda tristeza y oran por su generosa alma y goce de la Gloria de Dios. brille para ella la luz que no tiene fin.

†

MARIA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 01/02/2026. Rosaana Billordo de Arque, sus hijos Lucas, Andrea, María Jimena y María Eugenia participan con profunda tristeza y oran por su generosa alma y goce de la Gloria de Dios. brille para ella la luz que no tiene fin.

†

MARIA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció 01/02/2026. El grupo de los amigos son los amigos, Perla, Edith, Gloria, Celi, Belén, Elvis y Rosaana despiden a la amiga que partió para la Casa del Señor dejando su recuerdo para siempre. Que Dios la tenga en su Gloria.

†

MARÍA JOSEFINA ARQUE DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. El consorcio, vecinos del edificio Onix, participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida vecina "Chichita “María Josefina Arque de Echavarría. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D.

†

MARIA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 01/02/2026. Adriana Fernández Solari de Costa junto a sus hijos Silvina y Diego Gasparini, Jorge y Florencia Ferri(a) y sus nietos Nacho y Victoria Costa (a) Paula y Bruno Gasparini participan con mucho dolor la partida de su gran amiga Chichita. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su nombre.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Juan M. Gálvez, Alba Gloria L. de Gálvez, sus hijos: Guillermo y Andrea, Laura María, Noél y Jorgelina, Antonieta y sus nietos., lamentan profundamente su partida. Abrazan a la familia en este momento de dolor y piden por el eterno descanso de su alma.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Felix María Gómez Danuzzo, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia con mucho afecto.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Martin Felix Gómez Danuzzo, Ma. Eugenia Llano e hijos; Máximo, Bautista, Joaquin y sol, despiden con pesar su partida y acompañan a su familia.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVARRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Sofi Brunel de Huerta, Josefina y Belén con tristeza participan el fallecimiento de la querida Chichita. Elevando una oración por el descanso eterno de su alma acompañan a Pucho y familia.