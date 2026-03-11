†

JUAN RAMON IBAÑEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. Los integrantes del Centro Judicial de Mediación participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Juan Ramón Ibañez, esposo de nuestra querida ex compañera Rosa Elena Soy.​ Acompañamos a Rosa Elena y a toda su familia en este momento de dolor, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando por la fortaleza de sus seres queridos.

†

JUAN IBAÑEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. Las amigas de su esposa, Ma. Octavia Rolon, Zulma Escobar de Trofelli, Virginia Sosa, Roxana Magan de Jantus, Liliana Refojos Brest, Rosa Dominguez de Vidal, Cristina Tabernero de Baez, Norma Osuna, Juana Fernández B. de Vigay participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a esa gran persona que es Rosy y toda su familia.

†

JUAN RAMON IBAÑEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. JUAN RAMON IBAÑEZ Q.E.P.D. Falleció el 9/03/2026 Susana Lancelle, Alicia Irigoyen, Lotty Mora, Araceli Albornoz, Graciela Ramírez, Ana Ojeda, Yliana Ramírez y Susana Núñez participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Rosy y acompañan a su familia en este difícil momento, elevando una oración por el descanso eterno de su alma.