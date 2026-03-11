El tenso cruce entre Luana y su expareja en Gran Hermano

Un momento cargado de tensión se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cuando Luana Fernández debió enfrentar por primera vez el “derecho a réplica”, una nueva herramienta del juego que permite a personas del exterior dirigirse directamente a los participantes. En esta ocasión, quien apareció frente a ella fue Lucas, su expareja, con quien mantuvo una relación de seis años.

El episodio se dio luego de que la exintegrante de Combate decidiera terminar su vínculo sentimental antes de ingresar al reality y comenzara a mostrar cierta cercanía con Franco Zunino. Hasta ahora, entre ellos solo hubo coqueteos y un “pico” que ocurrió a pedido del conductor Santiago del Moro.

Desde el estudio del programa, Lucas anticipó que tenía cosas para decirle a su exnovia. “Yo hoy vengo a hablar por cosas que me enteré viendo Gran Hermano”, expresó antes de dirigirse al portal que conecta con la casa.

Mientras tanto, dentro del reality, Luana caminó hacia la llamada “arena” creyendo que iba a buscar una torta para compartir con sus compañeros. Sin embargo, al llegar se encontró con la imagen de su ex. “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, lanzó Lucas apenas comenzó la conversación.



El joven continuó con sus cuestionamientos sobre los motivos que ella dio para terminar la relación. “Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del ‘camino abierto’ para hacer lo que quiera, y el segundo de que ‘no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa’. Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?”, le reclamó.

Visiblemente afectada, la participante intentó explicar su postura. “Siempre me hizo mal. Yo te amo”, respondió. Sin embargo, Lucas fue tajante: “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”.

Durante el intercambio, Luana aseguró que con el paso del tiempo el vínculo se había ido desgastando. Según explicó, “el amor se fue perdiendo” y ya no sentía la misma cercanía que al inicio de la relación. Aun así, le expresó que lo respeta profundamente y que le gustaría poder hablar en privado cuando salga del programa.



Pero Lucas continuó con fuertes acusaciones y recordó situaciones del pasado que, según él, marcaron la relación. “Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, enumeró.

Ante la intensidad del cruce, la participante decidió no seguir profundizando en el tema y dejó en claro que su foco está puesto en el juego. Le dijo a Lucas que ahora solo piensa en seguir adelante dentro de la casa, mientras que él reafirmó que la relación ya está terminada y volvió a insistir en que cuenta con pruebas de lo que denunció.

Antes de que se cerrara el portal que conecta con el exterior, el joven dejó un último mensaje. “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, concluyó, dando por finalizada la conversación en uno de los momentos más incómodos que se vivieron hasta ahora en esta edición del reality.

