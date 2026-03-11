El correntino Hilario Navarro continuará su carrera a los 45 años en Paraguay

El correntino Hilario Navarro continuará en el fútbol profesional a los 45 años. El arquero fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Cristóbal Colón de Ñemby, equipo que disputa la tercera división del fútbol paraguayo.

El club dio la bienvenida al jugador a través de su cuenta de Instagram, resaltando su “jerarquía, experiencia y liderazgo para nuestro arco”. Navarro llega tras su paso por 12 de Junio de Villa Hayes, también en Paraguay.

Recorrido

Navarro comenzó su carrera en Huracán de Corrientes y acumuló una trayectoria destacada en Argentina. Jugó en Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes y Banfield.

Con Independiente se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2010 frente a Goiás, siendo titular en la definición por penales.

En Paraguay también jugó en Cerro Porteño y Guaraní. En toda su carrera disputó 276 partidos, recibió 302 goles y mantuvo su valla invicta en 90 encuentros. Apenas recibió una expulsión y superó los 24.000 minutos en cancha.