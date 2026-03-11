Defensa del consumidor en Corrientes: habrá un conversatorio sobre derechos y políticas públicas

La Municipalidad de Corrientes realizará este viernes 13 de marzo el conversatorio “La defensa del consumidor como eje de políticas públicas”. El encuentro se desarrollará de manera presencial, de 10 a 12, en el Aula Magna del edificio histórico de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Unne.

La jornada está dirigida a abogados, estudiantes avanzados de la carrera de abogacía, procuradores, agentes municipales y al público en general interesado en la temática. El objetivo es generar un espacio de intercambio sobre la protección de los derechos de usuarios y consumidores.

Ejes del conversatorio

Entre las temas previstos, se expondrá sobre “Consumidor somos todos”, reflexionando sobre el rol ciudadano en la defensa de sus derechos.

Además, Carlos Silvero Fernández presentará “Defensa del Consumidor 4.0”, donde se abordarán los desafíos del comercio digital y las nuevas formas de consumo.

También habrá una charla titulada “Defensa del Consumidor en Acción”, vinculada al trabajo del área municipal para acompañar, asesorar y proteger a los ciudadanos.

Por último, la jueza Daniela Carbone explicará en “El rol del Juzgado de Faltas” sobre cómo este ámbito institucional resuelve conflictos e infracciones vinculadas al consumo.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción previa a través del formulario oficial.