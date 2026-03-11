Pidieron un quinto juez para el juicio por Loan

El Tribunal Oral Federal que llevará adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña contará con un quinto juez. Se pidió su designación tras conocerse que uno de los magistrados, Fermín Amado Ceroleni, inició el trámite jubilatorio. Así lo adelantó el fiscal de distrito Corrientes, Carlos Schaefer, en diálogo con El Litoral.

Quinto juez

“Ante la situación, ya se pidió un quinto juez para que pueda reemplazar si es necesario”, explicó Schaefer. Actualmente, el tribunal está conformado por tres magistrados más un reemplazante. Salvo Ceroleni, los demás provienen de otras provincias, lo que dificulta coordinar el cronograma de audiencias.

Causa de caracter permanente

Schaefer remarcó que la causa es de caracter permanente, dado que el niño continúa desaparecido. Por eso, la fijación de la fecha del juicio oral es prioritaria: “El tribunal tomó consciencia de la gravedad del caso y está evaluando adelantar la fecha”.

El fiscal también detalló que se perfilan 161 testigos, lo que demandará múltiples jornadas de audiencias. A su vez, destacó que la exposición mediática contribuye a que la causa avance y que durante el juicio podrían surgir nuevas líneas de investigación.

Respecto a la familia de Loan, Schaefer señaló que se les brinda acompañamiento institucional ante denuncias de hostigamiento: “No están imputados, son querellantes y también víctimas de este hecho”, concluyó.