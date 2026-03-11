Abel Pintos presentó “Todo de Mí”, su nueva canción

Luego del enorme impacto que tuvo “Hielo al Vino”, canción que se mantuvo durante varias semanas en lo más alto de los rankings radiales, Abel Pintos vuelve a sorprender a su público con un nuevo lanzamiento titulado “Todo de Mí”, una propuesta musical que apunta a acompañar esos momentos en los que hay que tomar decisiones importantes.

En esta nueva presentación, el reconocido artista logra fusionar con naturalidad su impronta folklórica, marca registrada de su carrera, con una producción que se acerca al pop contemporáneo, dando como resultado un tema emotivo y con un mensaje de impulso hacia adelante.

Al presentar el sencillo, el propio músico explicó el significado personal que tiene esta etapa artística. “Todo de Mí marca un reencuentro con mi esencia, pero con un impulso hacia adelante. Es una invitación a dar el paso, a salir al encuentro de lo que nos espera con la convicción de que lo que es para uno aparece cuando decidimos ir a buscarlo, cuando uno hace su labor para que las cosas sucedan, dejando que el tiempo haga lo suyo”, expresó.



El lanzamiento también llegó acompañado por un videoclip, que fue dirigido por Nicolás Sedano, que propone una estética cargada de simbolismo. La historia visual pone el foco en la idea de movimiento y transformación, utilizando la imagen del amanecer como metáfora del camino hacia el propio destino.

Este nuevo capítulo musical encuentra a Abel Pintos atravesando un momento especial de su carrera. Con 30 años de trayectoria, el cantante se mantiene como una de las figuras más sólidas y convocantes de la música argentina, consolidando una identidad artística que continúa evolucionando sin perder su esencia.

"Todo de mí", la nueva canción de Abel Pintos, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete liderar todos los rankings.

minutouno.com