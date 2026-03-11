Paritarias municipales: la negociación salarial pasó a cuarto intermedio

El secretario gremial de la Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (OEM), Walter Gómez, confirmó que la negociación paritaria con el Ejecutivo de la Municipalidad de Corrientes pasó a un cuarto intermedio luego de varias horas de reunión sin acuerdo en torno al aumento salarial para los trabajadores municipales.

En diálogo con Hoja de Ruta, el dirigente sindical explicó que el principal punto de discusión continúa siendo la recomposición salarial. “El tema principal es el salarial, que es lo que más repercute en los trabajadores municipales, que están expectantes esperando los resultados de estas paritarias”, señaló.

Según indicó, la propuesta presentada por el municipio se encuentra en línea con el incremento anunciado recientemente por el Gobierno provincial, aunque desde el gremio consideran que ese porcentaje no alcanza para mejorar los ingresos del sector.

“Un seis por ciento sobre un sueldo de un millón de pesos no es lo mismo que un seis por ciento sobre trescientos mil pesos, que es lo que gana un trabajador municipal”, advirtió.

Salarios bajos y reclamo de recomposición

Gómez remarcó que el problema central es el bajo nivel de los salarios en el sector. “Tenemos sueldos muy bajos, prácticamente sueldos indigentes”, afirmó.

El dirigente también destacó que, tras la implementación del nuevo escalafón municipal a fines de 2024, todos los montos salariales se encuentran actualmente blanqueados. “Hoy todos los aumentos que se otorguen van a ser en blanco, porque ya no tenemos montos en negro”, explicó.

Cómo sigue la negociación

Tras el cuarto intermedio, técnicos del municipio y representantes gremiales continuarán analizando los números para intentar acercar posiciones.

“Se están reuniendo los equipos técnicos para ver si se puede afinar un poco más el lápiz, porque para nosotros lo que se ofreció es totalmente insuficiente”, sostuvo Gómez.

El dirigente también remarcó que el gremio busca que la recomposición salarial tenga un impacto real en el bolsillo de los trabajadores.

“No nos sirve el reconocimiento de palabra. Queremos reconocimiento económico para quienes todos los días están trabajando en la calle, bajo el sol, la lluvia o en situaciones de emergencia”, concluyó.