Corrientes: el Poder Judicial impulsa un ciclo de arte y reflexión

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó el cronograma de actividades 2026 del Programa “Justicia y Sociedad Civil”, orientado a acercar el Poder Judicial a la comunidad mediante propuestas culturales, educativas y de reflexión.

Las actividades se realizarán en el Salón Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en 9 de Julio y San Juan, con la participación del Área de Capacitación del Poder Judicial.

Entre los encuentros previstos se destacan:

Marzo – Mes Internacional de la Mujer: disertación sobre derechos de las mujeres y el arte, a cargo de Marisa Esther Spagnolo (jueves 26, 18:00).

Abril – Mes de Corrientes: exposición fotográfica de Amelia Presman (jueves 16, 18:00).

Mayo – El Milagro de la Cruz: conversatorio “Arte y Arteterapia en el Poder Judicial” con Mónica Andrea Frette (jueves 7, 18:00).

Agosto – Cierre musical: presentación artística de Nelly Blanco (jueves 13, 18:00).

El programa busca generar espacios de encuentro y reflexión, promoviendo el diálogo entre derecho, cultura y sociedad.