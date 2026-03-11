El documental sobre una temática preocupante: “La ludopatía puede llevar a perderlo todo"

La ludopatía y el avance del juego ilegal en plataformas digitales volvieron al centro del debate tras la presentación del documental Apuesta Invisible, una producción audiovisual que busca visibilizar una problemática que muchas veces permanece oculta en la sociedad.

En diálogo con Hoja de Ruta, el realizador audiovisual Joaquín Meabe explicó que el mediometraje propone un enfoque testimonial que reúne distintas miradas sobre el fenómeno del juego compulsivo.

“Apuesta Invisible es un documental testimonial que intenta unir diferentes partes involucradas en esta problemática. No buscamos dar recetas ni juzgar a nadie, sino darle espacio a las personas que tienen algo para decir”, señaló.

Según explicó el director, el objetivo fue construir una pieza que permita comprender el recorrido que puede llevar a una persona desde el juego recreativo hacia una adicción.

“La ludopatía puede llevar a perderlo todo. Puede generar aislamiento y situaciones muy extremas. Es un proceso que no siempre se ve desde afuera, porque no es una adicción visible”, advirtió.

Un abordaje que reúne testimonios, ciencia e instituciones

Uno de los aspectos que destaca el documental es la decisión narrativa de reunir en una misma producción a distintos actores vinculados con el problema: personas que atravesaron la adicción al juego, especialistas en salud mental y representantes de instituciones vinculadas a la regulación del juego.

Según explicó Meabe, la intención fue evitar miradas parciales.

“No queríamos hacer un documental solo desde las víctimas, ni una pieza de denuncia, ni tampoco algo publicitario de los entes reguladores. Sentíamos que hacía falta un equilibrio y también un marco científico”, explicó.

En ese sentido, el trabajo incluye el aporte de profesionales de la salud mental, particularmente desde la psiquiatría, que abordan la problemática desde el punto de vista clínico.

Uno de los elementos que aparece con fuerza en el relato es el impacto económico que suele detonar las crisis vinculadas a la ludopatía.

“Muchas veces el punto de quiebre es el problema económico. Cuando aparece la quiebra financiera, explota el conflicto personal y familiar. Pero antes de eso pasan muchas cosas que los testimonios del documental describen con mucho detalle”, sostuvo.

Testimonios protegidos y el descubrimiento de Jugadores Anónimos en Corrientes

Durante el proceso de investigación, el equipo de producción se encontró con una realidad poco conocida en la provincia: la existencia de grupos de ayuda para personas con adicción al juego.

“Nosotros no sabíamos que existían grupos de jugadores anónimos en Corrientes. Cuando los conocimos entendimos que ahí había testimonios muy valiosos”, contó el realizador.

El trabajo con estas personas implicó también desafíos técnicos y éticos, ya que muchos de los participantes aceptaron compartir sus experiencias con la condición de preservar su identidad.

Para ello, el equipo montó un pequeño estudio dentro del espacio de reunión del grupo y aplicó distintos recursos audiovisuales para proteger la identidad de los entrevistados, modificando rostros, voces y otros elementos que pudieran identificarlos.

“Fue un compromiso muy grande. Incluso tuvimos que resignar parte de la estética visual del documental para garantizar esa protección”, explicó.

Los testimonios reflejan además que el problema atraviesa distintas edades. Según el director, durante la investigación surgieron casos de personas que comenzaron a apostar desde los 14 años hasta adultos mayores de más de 70.

Dónde ver el documental

El mediometraje tiene una duración de 37 minutos y ya fue estrenado en televisión regional. También puede verse de manera online a través del sitio web y el canal de YouTube del colectivo audiovisual Imagen Documental.

Según su director, se trata de una pieza pensada para ser accesible y generar reflexión en distintos públicos.

“La ludopatía no tiene una cura definitiva, pero sí se puede encontrar alivio y tratamiento. Ese también es uno de los mensajes que intenta transmitir el documental”, concluyó.