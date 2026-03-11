Revelaron cuándo comenzó la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara



Los rumores sobre una posible rivalidad entre Wanda Nara y Santiago del Moro volvieron a instalarse en la televisión. Aunque ambos lideran ciclos con buenos números de audiencia, desde hace tiempo circula la versión de que existe cierta tensión entre ellos desde que la mediática tomó la conducción de MasterChef en Telefe.

El tema reapareció este martes en el programa SQP, que se emite por América TV, donde la conductora Yanina Latorre retomó una versión que involucra a ambos. Según contó el periodista Nico Peralta, al conductor le habría llegado el rumor de que Nara intentó en dos oportunidades quedarse con la conducción de los premios Premios Martín Fierro.

Ante esa información, Latorre recordó otra reciente disputa televisiva y opinó con ironía sobre las aspiraciones de la empresaria. “Ojo, eso lo creo porque Wanda quiere Bake Off, ella quiere todo. Ella cree que es mejor que todos los que están en Telefe”, lanzó la conductora en pleno debate.



Peralta, por su parte, explicó que la supuesta incomodidad entre ambos no sería reciente. “Esta guerra fría viene de larga data, cuando Del Moro la llama a Wanda para conducir MasterChef”, señaló el periodista, al recordar el momento en que el conductor dejó el ciclo y ella tomó su lugar.

En ese contexto, desde la producción del programa recuperaron una entrevista que Del Moro le había dado meses atrás a Intrusos, donde expresó su mirada sobre el escándalo mediático que muchas veces rodea a figuras públicas. “Me parece que nunca nadie toma en cuenta a los pibes, sea Wanda o el que sea. Me parece que no le importa a muchos famosos”, afirmó.

El conductor también explicó por qué el tema lo toca de manera personal. “Yo hice un programa mucho tiempo en el que lo veía y no me gusta el escándalo cuando la gente adulta tira al barro a los chicos, sea Wanda o la persona que sea. No son moneda de cambio”, remarcó, al tiempo que recordó que decidió cerrar su etapa en MasterChef porque sentía que ya había cumplido un ciclo.

Finalmente, Del Moro se mostró especialmente sensible cuando habló del impacto que estos conflictos tienen en las familias. “Me pegó como papá. Me destroza cuando aparecen fotos de los nenes y se tiran con cosas pesadas, ver criaturas yendo a declarar”, confesó, visiblemente afectado, y recordó que en su momento fue uno de los que dio el visto bueno para que Wanda lo reemplazara en la conducción del programa.

