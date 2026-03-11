¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes plus de refuerzo Poder Judicial de Corrientes
Corrientes

Docentes autoconvocados en reclamo salarial: continúan con marchas y movilizaciones

Por El Litoral

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 11:00

Desde el colectivo de docentes autoconvocados aseguran que los ingresos actuales no alcanzan a cubrir el costo de vida y reclaman una instancia de diálogo con las autoridades. En diálogo con Hoja de Ruta, el docente autoconvocado Luis Palacios sostuvo en Hoja de Ruta que el sector no está conforme con los salarios y remarcó que una maestra de grado sin antigüedad percibe actualmente alrededor de 800 mil pesos.

Solicitaron una audiencia con el gobernador Juan Pablo Valdés y con la ministra de Educación Ana Miño. Mientras tanto continúan organizando movilizaciones y reuniones en distintas localidades de la provincia para visibilizar el reclamo.

