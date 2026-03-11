Docentes autoconvocados en reclamo salarial: continúan con marchas y movilizaciones

Desde el colectivo de docentes autoconvocados aseguran que los ingresos actuales no alcanzan a cubrir el costo de vida y reclaman una instancia de diálogo con las autoridades. En diálogo con Hoja de Ruta, el docente autoconvocado Luis Palacios sostuvo en Hoja de Ruta que el sector no está conforme con los salarios y remarcó que una maestra de grado sin antigüedad percibe actualmente alrededor de 800 mil pesos.

Solicitaron una audiencia con el gobernador Juan Pablo Valdés y con la ministra de Educación Ana Miño. Mientras tanto continúan organizando movilizaciones y reuniones en distintas localidades de la provincia para visibilizar el reclamo.