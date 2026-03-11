Identificaron los restos de 12 personas en el ex centro clandestino de La Perla

La Justicia de Córdoba confirmó la identificación de restos óseos correspondientes a 12 personas en el ex centro clandestino de La Perla. Los fragmentos habían sido encontrados en septiembre de 2025.

El hallazgo se realizó en un sector denominado Loma del Torito, donde los investigadores recuperaron un fémur, partes de cráneo y otros huesos. Según la Justicia, todos los restos serán analizados para determinar su antigüedad y posible vínculo con detenidos y desaparecidos durante la dictadura.

Las tareas estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración con el Servicio de Antropología Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La investigación combinó prospección, testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR y fotos aéreas históricas para delimitar áreas de interés.

El centro clandestino de La Perla funcionó entre 1976 y 1978, y se estima que allí permanecieron en cautiverio entre 2.200 y 2.500 personas. La Justicia continuará con los estudios forenses y notificará oficialmente sobre la identidad de las víctimas correspondientes a los restos hallados.