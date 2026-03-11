Causa AFA: Pablo Toviggino será indagado por presunta evasión de más de $19.000 millones

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, será indagado esta semana en la causa por presunta evasión de aportes y tributos nacionales. El dirigente, cercano al presidente ClaudioTapia, había logrado postergar su citación tras cambiar de abogados. Por su lado, el “Chiqui” deberá presentarse ante la Justicia mañana.

El juez en lo penal económico, Diego Amarante, rechazó los pedidos de nulidad presentados por Toviggino y Tapia y ratificó las indagatorias, desestimando los argumentos de que no existiría delito.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la AFA habría retenido impuestos y contribuciones a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no depositó los montos correspondientes dentro del plazo legal.

El organismo estatal detalló que las obligaciones pendientes alcanzan un total de $19.300 millones, sumando retenciones impositivas y de seguridad social. Señalaron que estos fondos no eran propios de la AFA, sino del Estado, por lo que su no ingreso implica una posible apropiación indebida.

Entre las pruebas presentadas figuran informes del Banco Credicoop, que muestran acreditaciones y plazos fijos en pesos y dólares. Según Arca, esto demuestra que la AFA tenía capacidad de cumplir con los depósitos y no lo hizo, cumpliendo el requisito de dolo necesario para configurar el delito.

La indagatoria de Toviggino se enmarca en una causa que revisa presuntos desmanejos de fondos en la principal institución del fútbol argentino, con fuertes implicancias legales y económicas para la AFA. Mañana será el turno de “Chiqui” Tapia para presentarse ante la Justicia.