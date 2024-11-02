†

DIPUTADO (M.C.) SERGIO LAUDINO MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2024. Su hija Moraima y Santiago Darío Desimoni participan su fallecimiento ocurrido el día 30 y ruegan una oración por su eterno descanso. c/872

†

SERGIO MAIDANA

(CHURRO)

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2024. Myrtha Helena Velar de Rojas junto a sus hijos Guillermo Francisco y Jorge Augusto y flias. participan con tristeza el fallecimiento de su muy estimado amigo desde los años juveniles, y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Descansa en paz Churro. c/875