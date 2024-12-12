†

YOLANDA DE LA CRUZ VIVALDO

Q.E.P.D.

Yoly falleció en Goya (Corrientes) el día 11 de diciembre de 2024. La recordaremos con su alegre risa. Malena y Camencha. c/051

†

YOLY VIVALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento de la madre de su asociada Dra. María Gabriela Dadone -juez de familia, niñez y adolescencia nº 2-, de la ciudad de Goya. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.

†

YOLANDA DE LA CRUZ VIVALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. En la ciudad de Goya. El Sr Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Alejandro Alberto Chaín y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Sra. Juez de Familia, niñez y adolescencia N°2 de la ciudad de Goya, Dra. María Gabriela Dadone, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.