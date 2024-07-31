†

JULIA SANDRA CABRERA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Hondamente consternadas Sus compañeras de la Promoción 82 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera “Sandruli”. Agradeciendo el camino compartido, sus inconfundibles risas y ocurrencias, que tantos momentos hermosos nos hicieron vivir. Pedimos resignación para su esposo, e hijos y para todos los que la amaron profundamente. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Sandra vivirás por siempre en nuestros corazones... Hasta el reencuentro. o/201