Policías de Corrientes salvaron la vida a una joven de las aguas del Río Uruguay

Cerca de las 17 de este miércoles, una joven fue rescatada por la Policía de las aguas del Río Uruguay, en la localidad de La Cruz. Afortunadamente, los efectivos policiales de la Comisaría local se movilizaron con urgencia después de ser alertados de la situación.



Tras una intensa búsqueda que comenzó alrededor de las 16 y se intensificó cerca de las 17, los uniformados lograron ubicar a la joven en un sector del río. La sargento de Policía Marisol Verón y el cabo de Policía Ruiz Díaz Fabián ingresaron con urgencia al agua y lograron rescatarla. Debido a que la joven presentaba pocos signos vitales, le aplicaron maniobras de RCP.



La chica, que al parecer habría intentado quitarse la vida, fue trasladada de inmediato al Hospital local, donde permanece en observación y, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.



Destacaron el excelente trabajo y la rápida respuesta de los efectivos policiales involucrados, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a esta persona.