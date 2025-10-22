El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se alista con 300 obras en exhibición

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), ubicado en el histórico edificio de San Juan y 9 de Julio, se perfila como el primero de su tipo en el Nordeste argentino. Contará con cinco plantas, tecnología de última generación y una colección fundacional de más de 300 obras de artistas locales, nacionales e internacionales.

Con más de 300 obras en su catálogo fundacional, el museo ofrecerá un recorrido por la producción artística local, nacional e internacional, con un espacio destacado para los creadores correntinos.

“Será un espacio que expondrá más de 300 obras de artistas locales, nacionales e internacionales y contará con diferentes ambientes recreativos, una cafetería, un restaurante, una librería y una tienda de obsequios”, señalaron desde el Gobierno de Corrientes.

El MACC cuenta con 4.200 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, tres de ellos de nueva construcción sobre las losas originales. De ese total, 1.300 metros cuadrados estarán destinados a salas de exhibición, con alturas de hasta cinco metros, pensadas para albergar obras de gran formato. Inspirado en el diseño funcional del MALBA de Buenos Aires, el museo combina modernidad y respeto por la arquitectura original de mediados del siglo XX.

La planta baja se abre a la Plaza Vera y contará con un bar con expansión al espacio público, mientras que en el cuarto piso funcionará un restaurante con vistas privilegiadas. Desde el acceso principal, sobre la calle 9 de Julio, se ingresa a un espacio de triple altura con una escalera escultórica y un balcón interno, concebido como núcleo articulador para exposiciones y actividades performáticas.

Los niveles superiores fueron diseñados para favorecer tanto la contemplación como la interacción social. Además, se incorporaron dos ascensores y un montacargas de gran porte, garantizando la accesibilidad y el traslado seguro de obras de gran tamaño.

Tecnología y sostenibilidad

La tecnología también será protagonista. El MACC contará con un sistema de supresión de incendios mediante gas FM200, que protege las obras sin utilizar agua, además de sensores ópticos, térmicos y de humo gestionados por un sistema inteligente BMS que controla temperatura y humedad, variables críticas para la conservación.

El edificio busca obtener la certificación internacional LEED, sello que reconoce las construcciones sustentables. Para ello se reacondicionaron ventanas con doble vidriado hermético, se aplicaron pinturas ignífugas y se reforzaron las estructuras con un nuevo núcleo central de hormigón para escaleras y ascensores.

Una nueva identidad urbana

Con su apertura, Corrientes sumará un espacio cultural único, pensado no solo para exhibir arte, sino también para fomentar el encuentro y la creación. Con una programación que incluirá muestras permanentes, itinerantes y actividades interdisciplinarias, el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se proyecta como una nueva referencia artística y arquitectónica en la región.