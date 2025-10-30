Autoridades provinciales y locales recorrieron las zonas inundadas en San Luis del Palmar

Ministros del gobierno provincial, el intendente local y el jefe de la Policía recorrieron este jueves las zonas afectadas tras las inundaciones en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Durante la visita, las autoridades brindaron apoyo a las familias damnificadas por el temporal que azotó a la ciudad en los últimos días.

El intendente profesor Reni Buján estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Dr. Ricardo Cardozo; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; el ministro de Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos; el responsable de Defensa Civil provincial, Bruno Lobinzon; y el jefe de Policía, comisario general licenciado Miguel A. Leguizamón.

Durante la jornada, las autoridades se interiorizaron sobre la situación de las familias afectadas y coordinaron acciones conjuntas entre las distintas áreas del Estado para atender las necesidades más urgentes.

Además, la Policía provincial utilizó drones para obtener un panorama aéreo más preciso de las zonas anegadas.

Posteriormente, el jefe de la fuerza policial visitó a los agentes que también resultaron afectados por las inundaciones, acercando asistencia y supervisando las condiciones de trabajo del personal.

Las tareas de contención y ayuda continuarán en los próximos días, con el objetivo de acompañar a los vecinos hasta que las condiciones climáticas y del terreno permitan el regreso a la normalidad.