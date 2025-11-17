¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
Goya

Corrientes refuerza la educación técnica: nueva unidad de transporte para estudiantes

El Ministerio de Educación firmó un convenio con el Municipio de Goya para asegurar la movilidad de los alumnos de la Técnica Pinaroli.

Por El Litoral

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 12:58

El Gobierno de Corrientes y el Municipio de Goya firmaron este miércoles un convenio de tenencia de un colectivo que será utilizado para el traslado de estudiantes de la Escuela Técnica Francisco Pinaroli y para acompañar su participación en actividades culturales y deportivas.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Educación, Práxedes López, y el intendente Mariano Hormaechea, en el marco de las políticas provinciales destinadas a fortalecer la educación técnica y asegurar la movilidad de los alumnos dentro del departamento.

“Estamos potenciando las escuelas técnicas”

Durante la firma, la ministra López destacó que esta acción responde a una instrucción directa del gobernador Gustavo Valdés. “Estamos cumpliendo con lo que nos encomendó el gobernador. Estamos potenciando las escuelas técnicas y debemos seguir acompañando a las instituciones rurales”, afirmó.

También agradeció al Municipio de Goya por el trabajo conjunto y por impulsar nuevas ofertas educativas para la comunidad.

Hormaechea: “Es parte del trabajo en equipo que venimos realizando”

El intendente Hormaechea subrayó que este convenio se suma a un proceso de cooperación entre Provincia y Municipio, que permitió avanzar en infraestructura y ampliar la oferta educativa local.

Recordó, además, la adquisición provincial del histórico edificio de una empresa tabacalera —hoy destinado a la educación— como un hito para la ciudad. “Este colectivo facilita a los chicos trasladarse y poder estudiar, que es el objetivo. Estamos muy agradecidos a la ministra y al gobernador”, afirmó.

