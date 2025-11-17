Corrientes refuerza la educación técnica: nueva unidad de transporte para estudiantes

El Gobierno de Corrientes y el Municipio de Goya firmaron este miércoles un convenio de tenencia de un colectivo que será utilizado para el traslado de estudiantes de la Escuela Técnica Francisco Pinaroli y para acompañar su participación en actividades culturales y deportivas.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Educación, Práxedes López, y el intendente Mariano Hormaechea, en el marco de las políticas provinciales destinadas a fortalecer la educación técnica y asegurar la movilidad de los alumnos dentro del departamento.

“Estamos potenciando las escuelas técnicas”

Durante la firma, la ministra López destacó que esta acción responde a una instrucción directa del gobernador Gustavo Valdés. “Estamos cumpliendo con lo que nos encomendó el gobernador. Estamos potenciando las escuelas técnicas y debemos seguir acompañando a las instituciones rurales”, afirmó.

También agradeció al Municipio de Goya por el trabajo conjunto y por impulsar nuevas ofertas educativas para la comunidad.

Hormaechea: “Es parte del trabajo en equipo que venimos realizando”

El intendente Hormaechea subrayó que este convenio se suma a un proceso de cooperación entre Provincia y Municipio, que permitió avanzar en infraestructura y ampliar la oferta educativa local.

Recordó, además, la adquisición provincial del histórico edificio de una empresa tabacalera —hoy destinado a la educación— como un hito para la ciudad. “Este colectivo facilita a los chicos trasladarse y poder estudiar, que es el objetivo. Estamos muy agradecidos a la ministra y al gobernador”, afirmó.