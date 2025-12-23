Más de doscientas personas evacuadas por la crecida en San Luis del Palmar

La provincia de Corrientes atraviesa horas difíciles a raíz de las intensas lluvias que provocaron anegamientos y obligaron a numerosas familias a dejar sus hogares. En San Luis del Palmar, la emergencia hídrica mantiene en vilo a barrios enteros que viven a la vera de los cursos de agua desbordados.

Equipos del Ministerio de Salud Pública, junto a personal municipal, Desarrollo Social, Defensa Civil y otras áreas del Estado, trabajan de manera sostenida en el territorio para acompañar a quienes resultaron afectados. Las familias evacuadas fueron trasladadas a distintos espacios comunitarios, donde reciben contención, asistencia sanitaria permanente y el acompañamiento necesario para atravesar este momento.

La crecida de arroyos y del Riachuelo que rodea la localidad avanzó con rapidez tras las lluvias intensas registradas en pocas horas, generando inundaciones en distintos puntos y obligando a evacuar barrios completos. La situación continúa siendo monitoreada, ya que el nivel del agua se mantiene alto y las condiciones climáticas siguen siendo inestables.

“Entre las personas evacuadas hay una gran cantidad de niños y niñas, lo que refuerza la importancia del trabajo preventivo en salud, higiene y seguridad. Los equipos sanitarios realizan controles constantes y permanecen disponibles durante todo el día para evitar riesgos y atender cualquier eventualidad”, dijo la Subsecretaria de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, Silvina Vega Bajo.

A pocos días de las fiestas, la angustia de las familias se mezcla con la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus casas. Frente a ese escenario, la presencia del Estado y el trabajo en conjunto buscan no solo dar respuestas materiales, sino también sostener desde lo humano a quienes hoy atraviesan una de las situaciones más complejas del año.