¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Asistencia Estatal

Más de doscientas personas evacuadas por la crecida en San Luis del Palmar

En San Luis del Palmar, la emergencia hídrica mantiene en vilo a barrios enteros que viven a la vera de los cursos de agua desbordados.

Por El Litoral

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 10:36

La provincia de Corrientes atraviesa horas difíciles a raíz de las intensas lluvias que provocaron anegamientos y obligaron a numerosas familias a dejar sus hogares. En San Luis del Palmar, la emergencia hídrica mantiene en vilo a barrios enteros que viven a la vera de los cursos de agua desbordados.

Equipos del Ministerio de Salud Pública, junto a personal municipal, Desarrollo Social, Defensa Civil y otras áreas del Estado, trabajan de manera sostenida en el territorio para acompañar a quienes resultaron afectados. Las familias evacuadas fueron trasladadas a distintos espacios comunitarios, donde reciben contención, asistencia sanitaria permanente y el acompañamiento necesario para atravesar este momento.

La crecida de arroyos y del Riachuelo que rodea la localidad avanzó con rapidez tras las lluvias intensas registradas en pocas horas, generando inundaciones en distintos puntos y obligando a evacuar barrios completos. La situación continúa siendo monitoreada, ya que el nivel del agua se mantiene alto y las condiciones climáticas siguen siendo inestables.

“Entre las personas evacuadas hay una gran cantidad de niños y niñas, lo que refuerza la importancia del trabajo preventivo en salud, higiene y seguridad. Los equipos sanitarios realizan controles constantes y permanecen disponibles durante todo el día para evitar riesgos y atender cualquier eventualidad”, dijo la Subsecretaria de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, Silvina Vega Bajo.

A pocos días de las fiestas, la angustia de las familias se mezcla con la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus casas. Frente a ese escenario, la presencia del Estado y el trabajo en conjunto buscan no solo dar respuestas materiales, sino también sostener desde lo humano a quienes hoy atraviesan una de las situaciones más complejas del año.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD