Ituzaingó

El Festival Chamamecero Popular con Espuela y Alpargata llega con su 2° edición

Será el próximo sábado 15 y domingo 16 de febrero a las 19 hs con entrada libre y gratuita.
 

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 12:36

En el anfiteatro Salvador Sena de Ituzaingó, se presentará la 2º edición del Festival Chamamecero Popular con Espuela y Alpargata.

El evento chamamecero, contará con la actuación de destacados artistas de nivel provincial y regional. La grilla de artistas es la siguiente:

 SÁBADO 15 DE FEBRERO

LOS TITANES DE CHAMAMÉ

SAN MARCOS 

CARLITOS ZACARÍAS Y SU BANDA 

ESPUELA DE PLATA

IRUNDY

VICKY SÁNCHEZ Y SU CONJUNTO

YIYO CHUQUEL

LOS AMANTES SOÑADORES

ARIEL SÁNCHEZ Y SU CONJUNTO

DOMINGO 16 DE FEBRERO

SAN ISIDRO

ANÍBAL PIRIZ Y SUS PUESTEROS

LOS NUEVOS AMIGOS DEL CHAMAMÉ

LA PILARCITA

LOS MATUÁ MERCEDEÑOS

LOS NUEVOS AMANECIDOS

MARCOS CÁCERES EL ROMÁNTICO ITUZAINGUEÑO Y SU BANDA  

LOS PRÍNCIPES DE MISIONES

CHAQUE TU SUELA

 

Se recuerda que no se permitirá el ingreso al anfiteatro con bebidas alcohólicas ni con arma blanca.

