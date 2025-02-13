El Festival Chamamecero Popular con Espuela y Alpargata llega con su 2° edición

En el anfiteatro Salvador Sena de Ituzaingó, se presentará la 2º edición del Festival Chamamecero Popular con Espuela y Alpargata.
El evento chamamecero, contará con la actuación de destacados artistas de nivel provincial y regional. La grilla de artistas es la siguiente:
SÁBADO 15 DE FEBRERO
LOS TITANES DE CHAMAMÉ
SAN MARCOS
CARLITOS ZACARÍAS Y SU BANDA
ESPUELA DE PLATA
IRUNDY
VICKY SÁNCHEZ Y SU CONJUNTO
YIYO CHUQUEL
LOS AMANTES SOÑADORES
ARIEL SÁNCHEZ Y SU CONJUNTO
DOMINGO 16 DE FEBRERO
SAN ISIDRO
ANÍBAL PIRIZ Y SUS PUESTEROS
LOS NUEVOS AMIGOS DEL CHAMAMÉ
LA PILARCITA
LOS MATUÁ MERCEDEÑOS
LOS NUEVOS AMANECIDOS
MARCOS CÁCERES EL ROMÁNTICO ITUZAINGUEÑO Y SU BANDA
LOS PRÍNCIPES DE MISIONES
CHAQUE TU SUELA
Se recuerda que no se permitirá el ingreso al anfiteatro con bebidas alcohólicas ni con arma blanca.