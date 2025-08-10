Un nuevo hospital entra en su etapa final de obras en el interior de Corrientes

El nuevo hospital de Loreto, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, se encuentra en la etapa final de construcción y será inaugurado próximamente por el gobernador Gustavo Valdés.

Esta obra sanitaria tiene como objetivo atender a una población de más de 4 mil habitantes, duplicando el número actual de camas de internación para mejorar la capacidad de atención.

Modernización integral

La directora del hospital, Julia Torres de Ortiz, destacó que “todo el equipamiento es totalmente nuevo”, reflejando una modernización integral del centro de salud que se ubicará junto al antiguo nosocomio José Rodolfo Piñeiro, en un terreno donado por una familia local.

Con un promedio mensual de más de 1.300 consultas médicas, el hospital ofrece servicios especializados como consultorios diferenciados para embarazadas, atención a personas con diabetes e hipertensión, y cuenta con profesionales médicos, odontólogos, enfermeros y un servicio de bioquímica. Al no existir salud privada en la zona, el hospital es la única fuente de atención médica para la comunidad.

Nnuevo edificio, más servicios

Entre los servicios que ofrecerá el nuevo edificio, se incluyen: 5 salas de internación con 10 camas, consultorios clínicos, pediátricos, ginecológicos y odontológicos, una sala de rayos X, vacunatorio, cirugía menor, sala de partos, kinesiología, farmacia, y áreas administrativas. Además, se han incorporado infraestructuras como tanque elevado de agua, iluminación exterior, accesos para ambulancias y sistemas de seguridad perimetral.

La finalización de esta obra es un paso clave para garantizar un servicio de salud eficiente y accesible en Loreto, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo la red sanitaria de la provincia de Corrientes.