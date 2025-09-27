¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes crecida del Uruguay alerta amarilla
Recuperaron dos rosarios que fueron robados de una parroquia en Corrientes

La Policía de Corrientes demoró a un hombre acusado de sustraer dos rosarios del templo local.

Por El Litoral

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 12:26

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron la recuperar dos rosarios que había sido robados de una parroquia en la localidad correntina de General Paz. 

Según informaron fuentes policiales, el hecho delictivo había sido denunciado horas antes y motivó un intenso trabajo de investigación y rastrillaje en las zonas aledañas.

Como resultado, los uniformados identificaron, localizaron y demoraron al presunto autor, encontrando entre sus pertenencias dos rosarios, presuntamente los mismos que habían sido sustraídos del templo religioso.

El hombre y los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes bajo la intervención de la Justicia.

