Más de 300 policías custodian la Peregrinación Juvenil del NEA

La Policía de Corrientes puso en marcha este fin de semana un operativo especial de seguridad en el marco de la 46º Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, que partió desde el cruce de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 43.

El dispositivo cuenta con la participación de alrededor de 300 efectivos, 50 vehículos y 20 motos, quienes acompañan a los miles de fieles que se movilizan hacia la Basílica de Itatí, llegados de diferentes puntos del país y de países vecinos.

Operativo coordinado

El plan de seguridad fue diagramado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes, a través de las direcciones de Planeamiento y Operaciones, Seguridad Vial, Coordinación e Interior y Prevención del Delito.

También se trabaja de manera articulada con Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía, Cruz Roja Argentina y los municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso y Paso de la Patria.

Tránsito y prevención

En los distintos puestos de control, efectivos policiales informan a los conductores sobre la masiva presencia de peregrinos en las rutas. Para el tránsito pesado, se recomienda tomar desvíos y así evitar congestionamientos y riesgos durante la marcha de los feligreses.

De esta manera, la Policía y los organismos participantes buscan garantizar que la peregrinación se desarrolle con orden, seguridad y acompañamiento permanente hasta la llegada a Itatí.