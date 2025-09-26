Detuvieron al ex secretario de Obras Públicas de Mercedes por la desaparición de una máquina municipal

La ciudad correntina de Mercedes es escenario de una intensa investigación judicial por la desaparición de una trituradora de piedra, propiedad del municipio. Este viernes, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de dos personas, entre ellas el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Nano Gómez.

Los allanamientos se realizaron en la vivienda de Gómez y la del ex director de Obras Públicas, Mario Casal, quienes el día jueves habían sido separados de sus cargos por la intendente en funciones, Juana Gauto, a través de un sumario administrativo. Tras la detención, Gómez fue trasladado a la Comisaría Primera.

La denuncia del intendente electo y el caso “Alí Babá”

El caso tomó notoriedad a partir de la denuncia pública del intendente electo, Víctor Cemborain, quien aseveró que varias máquinas municipales "se las robaron y las vendieron".

Aunque no precisó de qué maquinarias se trata, indicó que son equipos "muy importantes" y de un valor monetario "muy alto", y afirmó tener las pruebas necesarias en declaraciones a radio Dos.

La investigación avanza y la causa ya es conocida popularmente como "Alí Babá", dado que se sospecha que habría alrededor de 40 personas involucradas en el hecho que se investiga.

*Con información de Tu Mercedes