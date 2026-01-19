Con gran marco de público, arrancaron los Carnavales Saladeños 2026

Con un gran marco de público y un clima de celebración, Saladas vivió el sábado 17 la primera noche de los Carnavales Saladeños 2026.

El corsódromo Pedro Pablo Ignacio fue el escenario de una gala inicial que contó con cuatro animadoras y fue transmitida en vivo a todo el país.

Acto inaugural y presencia institucional

Previo al inicio del desfile, se realizó el acto inaugural con la presencia de autoridades municipales, los actuales reinados del carnaval y las reinas de las distintas fiestas que se celebran en la ciudad, en un marco de emotividad y reconocimiento a la identidad cultural saladeña.

Figuras invitadas del carnaval correntino

La noche contó con la participación de destacadas figuras del Carnaval Correntino, invitadas especialmente para la ocasión. Estuvieron presentes Selene Bublitz, María José Maciel, Marcela López, Luis Pucheta, Matías Leyes y César Insaurralde, orgullo saladeño que actualmente desarrolla su carrera en México y en distintos escenarios del mundo.

Desfile de comparsas y agrupaciones musicales

Durante el desfile, las comparsas Iberá, actual campeona, y Carisma Show, junto a las agrupaciones musicales Xangó, hexacampeona, y Sambatuque, desplegaron todo su talento, color y ritmo, ofreciendo un espectáculo de alto nivel que fue ovacionado por el público.

Palabras de las autoridades

El intendente Noel Gómez y la viceintendenta Anita Diez encabezaron la apertura de la edición 2026 y destacaron la importancia del carnaval como expresión cultural, social y turística.

Asimismo, valoraron el trabajo de comparseros, músicos, emprendedores, artesanos y personal municipal que hacen posible esta fiesta popular.

Proyección regional del evento

La primera noche de los Carnavales Saladeños 2026 tuvo una importante cobertura mediática, con transmisión a toda la provincia de Corrientes y al Litoral argentino a través de distintos canales y plataformas, fortaleciendo la proyección regional del evento.

Continuidad de los corsos

Los corsos oficiales 2026 continuarán los sábados 24 y 31 de enero en el corsódromo “Pedro Pablo Ignacio”, ubicado en el Complejo Turístico Municipal.