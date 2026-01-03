San Luis del Palmar: Salud Pública desplegó un operativo sanitario en centros de evacuados

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, llevó adelante un operativo sanitario integral en los centros de evacuados de San Luis del Palmar, en el marco del temporal que afectó a la zona. La actividad se desarrolló de manera conjunta con el hospital local y el área de salud municipal, con el objetivo de garantizar atención médica a las familias afectadas.

Por indicaciones del titular de la cartera sanitaria, en siete de los trece centros de evacuados se brindó atención integral que incluyó medicina clínica para adultos y pediátricos, ginecología, enfermería con control de carnet de vacunación, nutrición, odontología y entrega de medicamentos.

Desde Salud Pública informaron que en todos los centros donde hay personas evacuadas existen referentes que comunican de manera permanente la situación sanitaria de los vecinos y alertan ante cualquier urgencia.

La directora del hospital de San Luis del Palmar, Claudia Pere, detalló que durante el operativo se atendió a más de 40 personas. “Tuvimos que trasladar a un vecino con diabetes al hospital. Detectamos patologías crónicas, problemas odontológicos —principalmente en niños—, dermatitis, afecciones respiratorias y cuadros de diarrea, entre otros”, explicó. Además, indicó que se realizó la entrega de bidones de agua y que los operativos continuarán en otros centros de evacuados.

En ese contexto, también se gestionó el traslado de una familia con un bebé recién nacido a otro centro para garantizar mejores condiciones de alojamiento. Pere destacó que el equipo estuvo conformado por pediatras, nutricionistas, ginecólogos, médico clínico y un asistente social, fortaleciendo así el abordaje integral.

Recorrida por hospitales del interior

En paralelo a los operativos por el temporal, funcionarios del Ministerio de Salud Pública recorren hospitales del interior provincial con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y coordinar acciones de gestión.

El ministro Emilio Lanari Zubiaur se reunió con el director del Hospital María Auxiliadora de Saladas, Eduardo Pujol, para dialogar sobre la situación actual y las prioridades del sistema de salud. Además, visitó el hospital de Empedrado “Dr. Jaime Dávila”, donde evaluó el funcionamiento del nosocomio y coordinó acciones de fortalecimiento local, acompañado por el director del hospital de Campaña “Escuela Hogar”, Alberto Arregin.

Durante los encuentros, el ministro reafirmó el compromiso con una gestión planificada, orientada a garantizar una atención sanitaria de calidad en toda la provincia.

Por su parte, la subsecretaria Silvina Vega Bajo y el director de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, visitaron Caá Cati, donde coordinaron acciones de salud de manera articulada con el municipio local y dialogaron con la directora del hospital, Lucrecia Almirón, sobre los lineamientos de trabajo a seguir. A esta agenda se sumó también la localidad de Loreto.

Asimismo, el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez, recorrió esta semana San Miguel, donde mantuvo reuniones con autoridades sanitarias para coordinar acciones conjuntas y reforzar la atención en la zona.