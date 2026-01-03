¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Río Uruguay Emergencia hídrica
Corrientes

Las noticias más importantes del 3 de enero

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 07:05

Sin balnearios habilitados: Prefectura alertó sobre riesgos en la costa del río Uruguay

Boca Unidos negocia la llegada de Gabriel Batistuta para un nuevo proyecto deportivo

Capital, en emergencia hídrica: agilizan medidas administrativas y financieras

Feroz incendio en Corrientes dejó a una familia sin casa y una embarazada herida

Horas decisivas para la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta

Rescatan una serpiente cascabel en plena costanera de Corrientes

Boca inicia la pretemporada 2026 sin refuerzos





 

