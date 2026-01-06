Anuncian la reapertura parcial al público del Parque Nacional Mburucuyá

La Intendencia del área protegida anunció este martes que desde hoy el Parque Nacional Mburucuyá reabrió sus puertas al público de forma parcial, luego de las intensas lluvias en la región que obligaron al cierre total de la unidad de conservación.



Los servicios que quedaron habilitados al público son el Centro de Visitantes, el Casco Histórico Santa Teresa, el área de acampe y el sendero histórico Tapé Porá. En tanto los senderos Yatay, Che Roga y Botánico Pedersen permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.



Cabe mencionar que si las lluvias no persisten, el tránsito por la ruta provincial 86 mejorará para vehículos bajos, aunque con suma precaución, como sucede en la actualidad.



Para mayor información acerca de la reapertura parcial al público del Parque Nacional Mburucuyá, los interesados pueden comunicarse por correo a [email protected], o ingresar a través de la página web www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/mburucuya.