¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Baltasar Venezuela Caá Catí
San Baltasar Venezuela Caá Catí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LUEGO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN CORRIENTES

Anuncian la reapertura parcial al público del Parque Nacional Mburucuyá

Habilitaron el Centro de Visitantes, el Casco Histórico Santa Teresa, el área de acampe y el sendero histórico Tapé Porá.
 

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 20:32

La Intendencia del área protegida anunció este martes que desde hoy el Parque Nacional Mburucuyá reabrió sus puertas al público de forma parcial, luego de las intensas lluvias en la región que obligaron al cierre total de la unidad de conservación


Los servicios que quedaron habilitados al público son el Centro de Visitantes, el Casco Histórico Santa Teresa, el área de acampe y el sendero histórico Tapé Porá. En tanto los senderos Yatay, Che Roga y Botánico Pedersen permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

 
Cabe mencionar que si las lluvias no persisten, el tránsito por la ruta provincial 86 mejorará para vehículos bajos, aunque con suma precaución, como sucede en la actualidad.


Para mayor información acerca de la reapertura parcial al público del Parque Nacional Mburucuyá, los interesados pueden comunicarse por correo a [email protected], o ingresar a través de la página web www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/mburucuya.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD