El intendente de San Roque denunció penalmente a la gestión anterior por presuntas irregularidades

El intendente de San Roque, Raúl Pelozo, presentó una denuncia penal contra el ex jefe comunal Raúl Hadad -actual diputado nacional-, Erika Paola López -ex secretaria de Finanzas-, y Patricia Mabel Ascona, ex tesorera municipal, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y apropiación indebida de tributos.

Según explicó Pelozo en declaraciones radiales, la denuncia fue presentada días atrás y luego ratificada ante la Justicia, tras detectarse una deuda superior a los 43 millones de pesos con la Dirección General de Rentas de la Provincia, correspondiente a retenciones impositivas que no fueron depositadas durante la gestión anterior.

“Nos encontramos con una situación de incumplimiento grave. El municipio actuó como agente de retención y esos fondos no fueron transferidos. No son recursos del Municipio, son fondos de los contribuyentes”, señaló el intendente.

De acuerdo al detalle aportado, la deuda asciende a $43.482.760 e incluye retenciones de Ingresos Brutos y tasas vinculadas al frigorífico municipal que debían ser giradas al Ministerio de la Producción. Pelozo indicó que los depósitos dejaron de realizarse desde septiembre de 2024, pese a que las retenciones sí se efectuaban en las órdenes de pago.

“Las retenciones estaban hechas, figuraban en los papeles, pero cuando revisamos las cuentas bancarias, el dinero no estaba. Eso es lo que tiene que investigar la Justicia: dónde fue a parar esa plata”, remarcó.

El jefe comunal sostuvo que la situación genera un doble perjuicio, tanto para el Estado municipal como para los contribuyentes sanroqueños, y afirmó que no tenía otra alternativa que realizar la denuncia penal. “Es mi deber como intendente”, subrayó a Radio Sudamericana.

Además, Pelozo confirmó que se presentaron otras denuncias vinculadas a deudas con trabajadores municipales, entre ellas incumplimientos con la ART y pagos que contaban con partida presupuestaria pero no fueron efectuados. También mencionó irregularidades en obras públicas inconclusas y en la falta de control interno durante la gestión anterior.

“Cada vez que revisamos algo, aparece una irregularidad nueva. No hubo transición ordenada, no hubo síndico municipal ni controles efectivos. Hoy estamos reconstruyendo la situación financiera y administrativa del municipio”, afirmó.

El intendente indicó que se encuentra en marcha una auditoría integral para determinar el estado en el que se recibió el municipio y adelantó que la información recolectada será puesta a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.