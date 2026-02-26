Santo Tomé: el ICAA realizó un operativo integral sobre ambiente, agua y tierras fiscales

El titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Sebastián Perborell, encabezó una jornada integral de trabajo en Santo Tomé, acompañado por equipos técnicos de distintas áreas del organismo.

La actividad estuvo orientada a atender aspectos ambientales, hídricos y de tierras fiscales, en el marco del trabajo territorial que el Instituto desarrolla en la provincia.

Reunión con el intendente y recorrida de obras

Durante la visita, el Administrador General del ICAA mantuvo una reunión con el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid.

Posteriormente, recorrieron distintos sectores de la ciudad para supervisar obras en ejecución y analizar proyectos en desarrollo.

En el marco de la agenda, se realizaron inspecciones en lotes fiscales propiedad del Gobierno de la Provincia ubicados en la zona denominada Loma Fina.

Además, se avanzó en la regularización dominial de lotes del Paraje Atalaya, en Colonia Gobernador Ruiz.

Trabajo técnico conjunto

En paralelo, técnicos del ICAA y personal municipal recorrieron distintos puntos de la ciudad para interiorizarse en los procesos de la Planta de Reciclado, el Parque Ambiental, el Parque Industrial, áreas de reserva natural y el loteo municipal.

El objetivo fue evaluar acciones conjuntas y fortalecer la planificación local en materia ambiental y territorial.

Desde el organismo señalaron que estas actividades forman parte del acompañamiento a los municipios en la gestión sustentable de los recursos naturales, el ordenamiento del territorio y la regularización de tierras fiscales, con el fin de promover un desarrollo equilibrado y responsable en beneficio de las comunidades correntinas.