Juana Repetto hizo cápsulas con su placenta y explicó para qué sirven

A pocos días de haber sido mamá por tercera vez, Juana Repetto volvió a sorprender en redes sociales. La actriz dio a luz a Timoteo el 12 de febrero, su segundo hijo con Sebastián Graviotto, hoy su exmarido, y compartió con sus seguidores un particular ritual postparto: la encapsulación de su placenta.

Hizo cápsulas con su placenta y explicó para qué sirven

A través de sus historias de Instagram, Juana mostró el proceso y también una impresión artística realizada con la placenta.

“Esta es la impresión con la placenta. Es la placenta que nos unía a mí y a Timoteo y la apoyan con las sangres desde este dibujito. Tengo de los tres, las tengo que mandar a enmarcar. Esto es para poner en mi oficina”, contó, orgullosa.

Y mostró el resultado final: las llamadas cápsulas de placenta. “Esto es la placenta. Son las famosas cápsulas de placenta. ¿Ves? Esto te lo re tomás. Tiene mi olor”, explicó.

Según detalló en el video, estas cápsulas “ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”.

¿Y qué hizo Juana con el cordón umbilical de Timoteo? Un infinito: lo disecó.

