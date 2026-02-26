Mejoras en el Hospital Llano: remodelan sectores clave y amplían la sala de espera

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, recorrió las obras de refacción y refuncionalización que se ejecutan en el Hospital Ángela Iglesia de Llano, en la ciudad de Corrientes.

Los trabajos se concentran en sectores estratégicos del establecimiento, entre ellos Emergencias, Farmacia y el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, con el objetivo de mejorar la atención y optimizar los espacios.

Ampliación y refuncionalización en Emergencias

En el área de Emergencia se interviene en la admisión, la sala de espera, enfermería, consultorios, el sector sanitario, la sala de recuperación, la sala de médicos y una habitación.

Según se informó, se está realizando una ampliación de la sala de espera y del sector de admisión, además de un arreglo integral del servicio.

“Estamos haciendo una ampliación de la sala de espera, admisión y arreglo integral en Emergencia. El Llano siempre fue referente en la zona y estamos fortaleciendo su trabajo”, señaló el ministro.

Durante la recorrida, también verificaron el funcionamiento de los equipos instalados en el hospital.

Mejoras para pacientes y personal

Lanari Zubiaur destacó que se trata de un hospital de cabecera y de derivación, por lo que las obras buscan acompañar la demanda que recibe a diario.

“Es un hospital de cabecera y de derivación, estamos haciendo diferentes mejoras para una mayor comodidad, tanto para el paciente como para el personal”, expresó.

De acuerdo a lo previsto, las obras estarían finalizadas en el mes de junio.