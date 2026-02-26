Corrientes: detenciones y una motocicleta secuestrada en varios procedimientos

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a cuatro personas en la ciudad Capital, donde uno de ellos registraba pedido de captura y se secuestró una motocicleta de dudosa procedencia.

Efectivos del Destacamento San Marcos que realizaban recorridos de prevención de delitos divisaron a un sujeto merodeando sobre avenida La Paz y calle Santa Cruz, quien no pudo justificar su presencia en el lugar. Así es como se identificó y demoró a un hombre de 45 años.

En otro procedimiento similar pero en inmediaciones de calles Tres Sargentos y Primera Junta, se divisó a un sujeto a bordo de una motocicleta merodeando observando el interior de vehículos estacionados. Por tal motivo, se identificó y detuvo a un hombre de 30 años y se secuestró una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 110 cc.

La última detención ocurrió en cercanías de calles Cruz del Eje y José Hernández donde los efectivos se encontraron a dos sujetos merodeando observando el interior de los domicilios del lugar. Ante tal situación, se identificó y demoró a dos hombres de 25 años, quienes no pudieron justificar su accionar.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las dependencias jurisdiccionales, donde se realizaron las diligencias de cada caso.

