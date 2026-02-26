Corrientes: cerca de mil atenciones en un operativo sanitario en Punta Taitalo

Unas mil atenciones médicas se realizaron en el barrio Punta Taitalo, en Corrientes Capital, durante un operativo sanitario coordinado por el Ministerio de Salud Pública.

La actividad fue encabezada por el ministro Emilio Lanari Zubiaur y se desarrolló en la intersección de las calles Filomena y Los Artesanos, con una amplia concurrencia de vecinos del barrio y zonas aledañas.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Operativos Sanitarios (APS) Capital, coordinada por Susana Vega.

Alta demanda de controles y vacunación

En esta época del año, uno de los principales objetivos es el control de los niños y la confección de la ficha médica solicitada por las escuelas.

Durante la jornada se brindaron servicios de vacunación, control de peso y talla para niños y adultos, control de signos vitales, glucemia y tensión arterial.

Además, hubo atención de médico clínico, pediatría, ginecología, electrocardiograma, odontología y farmacia.

“Estamos poniendo énfasis en el control de los niños y la vacunación. También en madres y en la salud sexual y reproductiva. Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tiene cada operativo”, expresó el ministro Lanari.

Próximos operativos

Desde la Subsecretaría de Gestión Sanitaria informaron que el viernes 27 se realizará un operativo en Santa Ana, con controles oftalmológicos, vacunación, ficha médica y odontología.

En tanto, la Subsecretaría de Salud Pública organizará otro operativo destinado a niños y adolescentes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Lorenzo, donde se otorgarán certificados médicos escolares, vacunación, cardiología y clínica médica, entre otros servicios. Solicitan concurrir con DNI y libreta de vacunación.

Por último, el sábado el equipo de salud estará presente en el comedor Rosa Mística del barrio La Olla, desde las 9, con servicios de cardiología, clínica médica y vacunación.