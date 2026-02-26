Corrientes: en un allanamiento se secuestraron varios elementos vinculados a un caso

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de San Miguel donde se secuestraron elementos vinculados a una causa que se investiga.

El operativo se realizó en el marco de una investigación que llevó a los agentes a diligenciar una orden de allanamiento que se ejecutó en un domicilio de la mencionada localidad.

Tras el procedimiento se secuestró:

Escalera de madera

Una amoladora marca Bosch

Una caladora Black and Decker

Una cepilladora Black and Decker

Una llave de tubo

Una caja con martillo

Corta hierro

Pinza Barrera y otras

Nivel magnético de 60cm marca La Mota

Una caja de material como ser placas de hierro, caños, redondos, cuadradas, rectangular

Una soldadora

Una carretilla

Una pala de punta

Dos palas anchas

Una cuchara de albañilería

Una espátula

Un taladro percutor marca Einhell

Un compresor marca Daewoo

Cuatro escuadras soporte magnético marca Dodo

Dos amoladoras angular de 4,5 pulgadas lineales profesional AS75

Una máscara de soldar

Una mascara de soldar fotosensible

Una pistola de aplique de pegamento

Dos sillas de madera

Un fratacho de madera de 12x40

Una espátula de mango de madera

Una espátula de mango de plástico

Una caja azul con varios discos diamantados de 4 milímetros

Dos caballetes de hierro

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.