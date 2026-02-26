Corrientes: en un allanamiento se secuestraron varios elementos vinculados a un caso

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de San Miguel donde se secuestraron elementos vinculados a una causa que se investiga.
El operativo se realizó en el marco de una investigación que llevó a los agentes a diligenciar una orden de allanamiento que se ejecutó en un domicilio de la mencionada localidad.
Tras el procedimiento se secuestró:
- Escalera de madera
- Una amoladora marca Bosch
- Una caladora Black and Decker
- Una cepilladora Black and Decker
- Una llave de tubo
- Una caja con martillo
- Corta hierro
- Pinza Barrera y otras
- Nivel magnético de 60cm marca La Mota
- Una caja de material como ser placas de hierro, caños, redondos, cuadradas, rectangular
- Una soldadora
- Una carretilla
- Una pala de punta
- Dos palas anchas
- Una cuchara de albañilería
- Una espátula
- Un taladro percutor marca Einhell
- Un compresor marca Daewoo
- Cuatro escuadras soporte magnético marca Dodo
- Dos amoladoras angular de 4,5 pulgadas lineales profesional AS75
- Una máscara de soldar
- Una mascara de soldar fotosensible
- Una pistola de aplique de pegamento
- Dos sillas de madera
- Un fratacho de madera de 12x40
- Una espátula de mango de madera
- Una espátula de mango de plástico
- Una caja azul con varios discos diamantados de 4 milímetros
- Dos caballetes de hierro
Los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.