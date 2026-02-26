¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnavales de Corrientes Corrientes emprende Aumento de peaje
Carnavales de Corrientes Corrientes emprende Aumento de peaje
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San Miguel

Corrientes: en un allanamiento se secuestraron varios elementos vinculados a un caso

Por El Litoral

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12:30

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de San Miguel donde se secuestraron elementos vinculados a una causa que se investiga.

El operativo se realizó en el marco de una investigación que llevó a los agentes a diligenciar una orden de allanamiento que se ejecutó en un domicilio de la mencionada localidad.

Tras el procedimiento se secuestró:

  • Escalera de madera
  • Una amoladora marca Bosch
  • Una caladora Black  and Decker
  • Una cepilladora Black and Decker
  • Una llave de tubo
  • Una caja con martillo
  • Corta hierro
  • Pinza Barrera y otras
  • Nivel magnético de 60cm marca La Mota
  • Una caja de material como ser placas de hierro, caños, redondos, cuadradas, rectangular
  • Una soldadora
  • Una carretilla
  • Una pala de punta
  • Dos palas anchas
  • Una cuchara de albañilería
  • Una espátula
  • Un taladro percutor marca Einhell
  • Un compresor marca Daewoo
  • Cuatro escuadras soporte magnético marca Dodo
  • Dos amoladoras angular de 4,5 pulgadas lineales profesional AS75
  • Una máscara de soldar
  • Una mascara de soldar fotosensible
  • Una pistola de aplique de pegamento
  • Dos sillas de madera
  • Un fratacho de madera de 12x40
  • Una espátula de mango de madera
  • Una espátula de mango de plástico
  • Una caja azul con varios discos diamantados de 4 milímetros
  • Dos caballetes de hierro

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD